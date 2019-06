Was für ein XXL-Babybauch! Im April hatte Amber Rose (35) ihre Fans mit dieser Nachricht in Staunen versetzt und gleichzeitig für Jubelstürme gesorgt: Das Model wird zum zweiten Mal Mama – und präsentierte bei ihrem Schwanger-Outing schon eine deutlich runde Körpermitte. Die wächst stetig weiter und wird von Amber immer wieder in legere Looks gehüllt. Auch beim Lunch mit ihrem Schatz A.E. bewies sie jetzt erneut: Sie ist eine lässige werdende Mutter!

Paparazzi entdeckten Amber und Kindspapa Alexander Edwards, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am Dienstag vor einem mexikanischen Restaurant, wie Daily Mail berichtet. Auf den Aufnahmen ist nicht nur der Musiker sportlich unterwegs – auch seine Freundin setzte auf ein bequemes Outfit. In einer grauen Leggings und dem dazu passenden Top, das sich eng an ihren Bauch schmiegte, gab die 35-Jährige den Blick auf ihre runde Babykugel frei! Die gute Laune kam bei dem Pärchen, das laut der britischen Zeitung seit rund neun Monaten zusammen sein soll, auch nicht zu kurz: Mit einem breiten Grinsen schlenderten die beiden in das Restaurant.

Mittlerweile dürfte aber nicht nur die Vorfreude aufs Essen für ein Lächeln im Gesicht von Amber und A.E. sorgen: Ihr Kind soll bereits im Oktober auf die Welt kommen. Ob sich Söhnchen Sebastian, der aus der Ehe mit Wiz Khalifa (31) stammt, allerdings auf einen Bruder oder eine Schwester freuen kann, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Amber Rose im Dezember 2018

MEGA Amber Rose und Alexander Edwards im Mai 2019

FIA Pictures / MEGA Alexander "AE" Edwards und Amber Rose im Mai 2019 in Los Angeles

