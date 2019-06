Kaum zu glauben, aber wahr: Heidi Klum wird heute tatsächlich schon 46 Jahre alt. Wie das Topmodel seinen Ehrentag genau verbringt, ist noch nicht klar. Sicher ist nur, sie besucht zurzeit ihren Verlobten Tom Kaulitz (29) auf seiner Deutschlandtour. Zu ihrem Geburtstag denkt aber nicht nur ihr Liebster an die Laufstegschönheit. Auch viele Promis und Kollegen gratulieren Heidi eifrig im Netz!

Ganz vorne bei den lieben Glückwünschen ist natürlich Heidis zukünftiger Schwager Bill Kaulitz (29). Er postete auf Instagram ein süßes Kuschelbild von Heidi und Tom und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch an die süßeste Heidi Klum. Ich hab dich total lieb". Aber auch ihre frisch gekürte Germany's next Topmodel-Siegerin Simone Hartseil teilte rührende Worte für die Model-Mama. "Ich danke dir für eine unvergessliche Zeit, die mich viel lehrte! Queen ich wünsche dir alles Gute", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild.

Die süßesten Glückwünsche kamen allerdings von ihrem ehemaligen Jury-Kollegen Jorge Gonzalez (51). Er freut sich nicht nur über Heidis Geburtstag, sondern auch schon auf ihre bevorstehende Hochzeit: "Aber am meisten wünsche ich dir Glück für deine Familie! Vor allem mögen die Hochzeitsglocken in diesem Jahr in der ganzen Welt zu hören sein und möge dein Leben mit noch mehr Liebe erfüllt sein."

Pikachu / MEGA Bill Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und GNTM-Siegerin 2019 Simone

Getty Images Jorge Gonzalez beim Deutschen Fernsehpreis 2019

