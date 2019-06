Dieses Andenken geht unter die Haut! Den Körper von Katy Perry (34) zieren bereits mehrere Tattoos: So setzte die Sängerin beispielsweise einem Meilenstein in ihrer Karriere, dem Super Bowl-Auftritt von 2015, mit Hilfe von Tinte unter der Haut ein künstlerisches Denkmal. Auch während ihrer Beziehung zu Russell Brand (43) ließ sie sich ein (inzwischen entferntes) Partner-Tattoo stechen. Ihr neuestes Haut-Kunstwerk vereint gewissermaßen beide Ideen: Gemeinsam mit zwei Fans ließ sich Katy nun auf einem großen Event ein besonderes Motiv tätowieren!

Nach einem Bericht von ET Online hatte die 34-Jährige kürzlich ausgewählte Supporter zu einer Fan-Experience im YouTube Space Los Angeles eingeladen. Dort stellte Katy ihre neue Single "Never Really Over" und das dazugehörige Video vor, beantwortete Fragen ihrer Community und schenkte schließlich zwei Gästen einen intimen Moment: Die zufällig ausgelosten Fans durften sich zusammen mit ihr ein Tattoo stechen lassen! Auf Katys Handgelenk steht nun das Wort "Miss" neben einem halben Herzen, die Fans tragen "You" neben der anderen Hälfte auf ihren Körpern. Damit verbinden also die Worte "Ich vermisse dich" das Trio auf ewig. Das Motiv ist auch in Katys neuem Musikclip zu sehen.

Etwa eine Stunde durften die Fans mit ihrem Liebling in einem Bus verbringen, wo das Tattoo unter die Haut gebracht wurde. "Wir haben ganz allgemein über das Leben gequatscht und es war der Hammer. Katy will ihre Fans immer ganz nah an sich heranholen und kümmert sich so sehr um sie. Das bedeutet mir also sehr viel", erzählte einer der beiden ausgelosten Fans, Matheus Rodrigues. Er war für die Veranstaltung extra aus Brasilien angereist.

