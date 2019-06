Für Evgeny Vinokurov war die aktuelle Let's Dance-Staffel ein Abenteuer: Dieses Jahr nahm der Tänzer zum ersten Mal als Profi an dem TV-Wettbewerb teil. Zusammen mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) schaffte es der Sportler bis ins Viertelfinale – doch am Freitag war dann Schluss für das Duo. Nicht immer war die Jury um Joachim Llambi (54) von den Choreos des Tanzpaars angetan – und Show-Neuling Evgeny hatte in den vergangenen Wochen seine Probleme mit den Experten-Urteilen, wie er Promiflash nun erzählt.

Nach Evelyns letzter "Let's Dance"-Performance am Freitag gab es noch einmal Kritik für die Blondine und ihren Parkett-Partner: Ihr gemeinsamer Walzer, der aus technischen Gründen sogar noch einmal wiederholt werden musste, sei okay, aber nicht großartig gewesen. Auch der Trio-Tanz mit Robert Beitsch (27) führte keineswegs zu Standing Ovations bei den Juroren Llambi, Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (51). Berechtigt oder nicht? "Die Jury allgemein in der ganzen Staffel, muss ich sagen, die Bewertungen waren für mich immer ein bisschen fragwürdig", lautete Evgenys Urteil gegenüber Promiflash. Auch zuvor hatte der Profi in einem Interview schon seinen Unmut über das Jury-Trio geäußert.

Womöglich musste sich Show-Neuling Evgeny auch erst einmal an die Gepflogenheiten der Sendung gewöhnen. "Vielleicht verstehe ich das nach Staffel zwei, drei, vier, fünf ein bisschen besser. Ich bin halt Tanzsportler, aus dem Tanzsport, und bei uns herrschen da ein wenig andere Gesetze", erklärte der 28-Jährige.

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2019

Anzeige

Getty Images Robert Beitsch, Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Studio in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de