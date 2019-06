Die ARD-Telenovela Sturm der Liebe läuft seit 2005 im deutschen Fernsehen und kann bereits 15 Staffeln vorweisen – doch so erfolgreich wie in den letzten Wochen war das Herzschmerz-Format schon lange nicht mehr: Im Mai erreichte die Serie laut quotenmeter.de zweimal hintereinander einen Marktanteil von 8,9 Prozent bei den jungen Zuschauern – das habe es, laut des Online-Portals, in den vergangenen zwei Jahren nur vier Mal gegeben. Aber was hat die Fans so in den Bann gezogen?

Im Mai dominierte diese Story-Line die Geschehnisse bei "Sturm der Liebe": Eva (Uta Kargel, 38) und Christoph (Dieter Bach, 55) stürzten während einer beruflichen Reise mit dem Flugzeug ab und landeten in der kalten Wildnis der Karpaten – das Ergebnis waren spannende Folgen, die sicher viele Menschen vor den Bildschirmen fesselten. Doch Eva-Darstellerin Uta nennt im Promiflash-Interview noch einen weiteren Grund für den Quoten-Erfolg: "Ich finde, dass wir aktuell ein ganz starkes, tolles Ensemble sind und ganz wunderbare Geschichten erzählen." Sie wolle nicht behaupten, dass die hohen Zuschauerzahlen nur mit der Karpaten-Geschichte zu tun hätten.

Aber kam das dramatische Szenario wirklich so gut bei den Fans an? Die 38-Jährige hat dazu verschiedene Meinungen gehört! "Es gibt Zuschauer, die sich wieder mehr Alltags-Geschichten wünschen", erzählt sie im Gespräch. Diese Zuschauer können sich freuen: Seit einer Woche ist das Abenteuer vorbei und Eva und Christoph sind wieder wohlbehalten in den Fürstenhof zurückgekehrt.

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Dieter Bach in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Uta Kargel, deutsche Schauspielerin

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

