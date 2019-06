Prinz Harry (34) ist schon wieder auf Achse! Erst vor wenigen Wochen ist der Duke of Sussex Papa geworden – für seine beruflichen Pflichten muss er seinen Sohn Archie Harrison und seine Frau Herzogin Meghan (37) aber immer wieder zu Hause zurücklassen. So flog der Royal vergangene Woche zum Beispiel nach Italien, um bei einem Wohltätigkeits-Polospiel dabei zu sein, und am Mittwoch traf er an der Seite der Queen (93) wichtige Vertreter anderer royaler Projekte auf einer Gartenparty. Ist Prinz Harry etwa ein echter Workaholic? Am Donnerstag war der Brite nämlich schon wieder unterwegs.

Anstatt bei seiner Familie sein zu können, hieß es für Harry erneut, seinen öffentlichen Pflichten nachzukommen: Am vergangenen Donnerstag fiel der Startschuss für den ICC Cricket World Cup in London, der von Prinz Harry feierlich eröffnet wurde. Dazu begrüßte er Spieler, Fans und Zuschauer vor Ort. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Hauses Sussex wurde ein Auszug seiner Rede veröffentlicht: "Die erste Cricket-Weltmeisterschaft fand 1975 in England statt und ich bin erfreut, dass das Vereinigte Königreich nun wieder Gastgeber ist." Zuletzt wurde Großbritannien diese Ehre nämlich 1999 zuteil. Besonders habe sich Harry aber über die Diversität der Veranstaltung gefreut. Das Eröffnungsspiel fand nämlich direkt zwischen England und Südafrika statt.

Das Länderspiel hat ihn sicherlich auch an seine anstehende Auszeit erinnert. Schon für den Herbst hat der Duke of Sussex nämlich einen Trip nach Afrika geplant: Mit von der Partie sollen dann auch Archie und Meghan sein. Hier findet der frischgebackene Vater neben den Pflichtveranstaltungen sicherlich auch etwas mehr Zeit für seinen Sohn und seine Frau.

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinz Harry im Mai 2019 in Italien

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry in London im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de