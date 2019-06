Pascal Hens (39) ist schon weit gekommen! Der ehemalige Handballer ist einer der letzten vier Teilnehmer der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Diese Leistung hätte wohl nicht jeder vom 2,03 Meter großen Ex-Sportler erwartet, schließlich macht es ihm seine Statur nicht so leicht, das Tanzbein zu schwingen. Doch der Tanzpartner von Ekaterina Leonova (32) mauserte sich Stück für Stück zum Publikumsliebling. Aber was treibt Pascal eigentlich Woche für Woche zu Höchstleistungen an?

Nach der zehnten Show offenbarte der Handballweltmeister von 2007 im Promiflash-Interview, dass er für den Tanzwettbewerb so richtig brennt. Schließlich hätte ihm kaum einer diesen Erfolg zugetraut – nicht einmal er selbst: "Da war ich auch etwas überrascht, dass es so läuft, wie es läuft. Aber klar, steigert das auch den Ehrgeiz und man möchte auch den Leuten zeigen, das ist keine Eintagsfliege, sondern dass man da auch die Ergebnisse liefert", gab sich der 39-Jährige kämpferisch.

Dass er sich nun für das Halbfinale qualifizieren konnte, grenzt für ihn beinahe an ein Wunder: "Ab Show eins war es für jeden eine Reise ins Ungewisse und man versucht, das bestmögliche herauszuholen. Jetzt sind wir unter den besten Vieren." Und wer Pascal kennt, der weiß, dass hier noch lange nicht Schluss ist.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

TVNOW / Stefan Gregorowius Pascal Hens, "Let's Dance"-Teilnehmer 2019

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Pascal Hens

