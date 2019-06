Franziska Knuppe (44) schwärmt von Barbara Meiers (32) Hochzeit! Am Samstag gab die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 ihrem Partner Klemens Hallmann ganz romantisch in Venedig das Jawort. Unter den geladenen Gästen befand sich auch Model-Kollegin Franziska. Im Gespräch mit Promiflash plauderte die 44-Jährige nun ganz offen über die Trauung – und zeigte sich auch zwei Tage nach der Zeremonie noch total begeistert!

Beim Max Mara Resort 2020 Fashion Show Event verriet die Blondine am Montag: "Es war sehr, sehr schön. Die Latte für zukünftige Hochzeiten ist sehr hochgelegt", meinte sie und fügte hinzu, dass sie selbst bereits seit zwanzig Jahren verheiratet sei – demzufolge brauche sie keine Hochzeit mehr. "Aber es war ganz toll", betonte die gebürtige Rostockerin mit strahlenden Augen gegenüber Promiflash erneut.

Auch was die Promidichte angeht, hatte die Hochzeit einiges zu bieten. Denn Franziska war nicht der einzige Star-Gast, der zur Zeremonie erschien: Auch Sylvie Meis (41) und Arnold Schwarzenegger (71) wurden in der italienischen Stadt gesichtet.

Splash News Franziska Knuppe bei der Hochzeit von Barbara Meier

Anzeige

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Anzeige

Splash News Sylvie Meis bei der Hochzeit von Barbara Meier

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Barbara auch Promis eingeladen hat? Ja, ein wenig. Nö, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de