Für die 13. Staffel von Schwiegertochter gesucht haben sich die Macher der beliebten Kuppelshow ein neues Konzept ausgedacht – und das kommt viel verhaltener daher. In den vergangenen Jahren sorgte das Dating-Format mit seinen lustigen Wortspiel-Umschreibungen der Kandidaten für jede Menge Lacher beim TV-Publikum. Die bandwurmartigen Alliterationen gehören von nun an der Vergangenheit an. Aber wie findet ihr die Neuerungen?

In einer Promiflash-Umfrage habt ihr abgestimmt: 58,8 Prozent der Leser vermissen die Wort-Akrobatik in der Show. Anstelle "lediger Liebesanwärter" mit "eiweißhaltigen Erinnerungen" gibt es jetzt nur noch Schwiegersöhne und -töchter. Bei 41,2 Prozent kommen die Änderungen viel besser an. Hat der Show mit Vera Int-Veen (51) etwa genau diese Ernsthaftigkeit gefehlt?

Einer hat die Sendung bereits öffentlich an den Pranger gestellt: Jan Böhmermann (38). 2016 zeigte er in seinem "Neo Magazin Royale" den sogenannten "Verafake"-Bericht. Mit Robin, dem einsamen Eisenbahnfreund und dessen 17 Jahre älteren Vater hatte der Satiriker zwei Schauspieler in die Show geschleust, um Missstände hinter den Kulissen aufzudecken. Mit Erfolg: Der Moderator dokumentierte, wie RTL hinter der Kamera mit den Teilnehmern umgeht.

Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Lutz, Stups, Ingo und Annika

TVNOW / RTL Marco und Ursula bei "Schwiegertochter gesucht"

Uli Glockmann / Action Press Jan Böhmermann bei einer Talkshow in Hannover

