Was für ungewohnt offene Worte von Milow (37)! 2006 gelang dem Belgier mit seinem Hit "You don't know" der internationale Durchbruch. Doch viel bekannt ist über den Sänger nicht, denn über sein Privatleben plaudert er nur ungern. Was daher kaum jemand weiß: Vor elf Jahren verstarb sein Vater viel zu früh. In der neuen Ausgabe von Sing meinen Song sprach der 37-Jährige nun erstmals über diesen schrecklichen Schicksalsschlag.

"Mein Song 'Help' reflektiert auf eine schwere Zeit von mir zurück", meinte Milow und offenbarte dann: "Mein Vater ist Anfang 2008 mit 53 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben." Damals habe er sich nicht die Zeit genommen, zu trauern. "Ich habe dann gemerkt, dass ich eine Pause machen muss. Ansonsten folgt ein Burn-out." In seinem Song gehe es deshalb darum, wieder zu sich zurückzufinden, fügte der Musiker hinzu.

Als Milow die Single dann performte, zeigten sich die anderen Künstler rund um Moderator Paddy Kelly (41) sichtlich ergriffen. Vor allem Jeanette Biedermann (39) musste mit den Tränen kämpfen. Die Sängerin hatte sich im Oktober 2016 nach dessen Krebserkrankung ebenfalls viel zu früh von ihrem Vater verabschieden müssen.

Sing meinen Song, VOX Milow und Paddy Kelly bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Sing meinen Song" vom 4. Juni 2019

Anzeige

ActionPress Jeanette Biedermann vor der Verleihung der "Goldenen Henne"

Anzeige

Wie hat euch Milow Auftritt gefallen? Total schön! Es geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de