Mit sechs Ringen sind sie ins Eheleben aufgebrochen! Am 1. Juni gab Barbara Meier (32) ihrem Herzblatt Klemens Hallmann endlich das Jawort. Für die Zeremonie wurden keine Kosten und Mühen gescheut – mit diversen Promi-Gästen feierten die frischgebackenen Eheleute drei Tage lang in Venedig. Mit ihrem umwerfenden Hochzeitskleid raubte Barbara so manchem Gast den Atem, doch nicht nur die Robe war ein Hingucker: Nach der Zeremonie glitzerte auch ein dicker Diamant-Klunker am Ringfinger der Braut. Ein einziger Ring war dem Paar aber offenbar zu wenig!

Im Gala-Interview verrät die rothaarige Schönheit: "Ich habe aber auch noch einen schlichteren Ehering anfertigen lassen, damit die Diamanten bei alltäglichen Dingen und kleineren Hausarbeiten nicht verkratzen." Damit der Schmuck immer zum Styling passt, besitzt auch ihr Göttergatte mehrere Trauringe – vier Stück: "In Roségold, Weißgold, Gelbgold und Schwarz – passend zu Uhren und Manschettenknöpfen", erklärt die 32-Jährige.

Doch nicht das Materielle stand an Barbaras großem Tag im Vordergrund – sondern natürlich die Liebe. Unternehmer Klemens fasst seinen Lieblingsmoment kurz zusammen: "Mein Highlight an diesem Tag war, meine große Liebe, meine Frau, zu ehelichen."

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier

Getty Images Klemens Hallmann, Unternehmer

Getty Images Barbara Meier bei den EE British Academy Film Awards 2019

