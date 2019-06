Nathalie Volk (22) spricht ganz offen über ihre Kinderpläne! Bereits seit 2015 ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit Medienunternehmer Frank Otto (61) liiert. Im vergangenen Jahr folgte sogar eine Verlobung. Trotz eines Altersunterschiedes von 39 Jahren und ständiger Krisengerüchte sind die beiden nach wie vor ein Paar – und es scheint noch immer zwischen den Turteltauben zu knistern. Denn die 22-Jährige möchte schon bald Mutter werden!

Auf Instagram stellte das Model sich nun den Fragen seiner Fans und gab dabei auch private Einblicke. Denn ganz hoch im Kurs stand das Thema Kinder. Auf die Frage, ob sie Nachwuchs mit ihrem Partner haben wolle, antwortete Nathalie kurz und knapp mit "Ja", außerdem gab sie eine ungefähre Vorstellung davon, wann es so weit sein könnte. Denn ein anderer User wollte ebenfalls wissen, ob sie Mutter werden möchte: "Ja, bald", entgegnete sie etwas konkreter.

Zwar verriet die ehemalige Dschungelcamperin nicht, wann dieses "bald" sein wird – 2017 meinte sie über ihre Pläne als Mutter allerdings noch: "Ich will auf jeden Fall ein Kind. Aber erst in zehn Jahren." Aber was glaubt ihr, wird Nathalie doch schon früher Mama?

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, Model

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk, Oktober 2017

Getty Images Nathalie Volk bei der Fashion Show von Liz Malraux, 2016

