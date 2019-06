Barbara Meier (32) setzte bei ihrer Hochzeit auf Recycling! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin hat vor wenigen Tagen in Italien "ja" gesagt. Sie und ihr Mann Klemens Hallmann feierten eine luxuriöse Hochzeit in Venedig. Dabei achtete das Model nicht nur auf den nötigen Glamour-Faktor, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Bei ihrem Willkommens-Dinner am Abend vor der Hochzeit trug Barbara sogar ein Recycling-Kleid aus alten PET-Flaschen!

Im Gala-Interview verriet die 32-Jährige, wie sehr sie an ihrem großen Tag an die Umwelt gedacht habe. Für die Deko seien nur Blumen aus der Umgebung und für das Essen regionale Zutaten verwendet worden. Auch bei den Strohhalmen verzichteten Barbara und Klemens auf Plastik, stattdessen reichten sie Halme aus Apfelschalen. Das Willkommens-Dinner stand unter dem Motto "White & Gold". Barbara war in ein weiß-goldenes Cocktailkleid von Sascha Gaugel geschlüpft. Der Designer hatte die goldenen Applikationen auf dem Dress aus recycelten PET-Flaschen hergestellt hat.

Trotz ihrer umweltbewussten Einstellung fehlte es auf Barbara und Klemens' Hochzeit natürlich nicht an Luxus. Allein für ihre Eheringe griffen die Turteltauben tief in die Tasche. Barbara ließ sich zwei und ihr Liebster sogar vier Ringe anfertigen. So kann der Unternehmer seine "Fingerfessel" immer passend zu seinem Outfit wählen.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Mai 2019 in Cannes

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Getty Images Barbara Meier in Los Angeles

