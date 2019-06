Sie sind wieder happy! Erst im vergangenen Sommer gaben sich Leonard Freier (34) und seine Caona in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Am Freitag kann das Paar sogar schon seinen ersten Hochzeitstag feiern. Nach den Krisengerüchten der vergangenen Wochen möchten der einstige Bachelor und die Mutter seiner Tochter Aurora aber offenbar nur eins: An ihrem ersten Jahrestag wollen sie einfach mal für sich sein und entspannen!

Gegenüber Promiflash verriet Caona sichtlich glücklich, wie sie sich den Jahrestag mit ihrem Schatz vorstellt: "Entspannt nichts tun, einfach mal entspannen und zwei Tage mal das machen, worauf wir Lust haben." Zum Ausspannen benötigt das Paar auch keinen Spa-Besuch – sie freuen sich einfach nur darauf, zu Hause die Beine hochlegen zu können. "Keine Verpflichtungen! Wenn wir im Bett chillen wollen, im Bett chillen und wenn wir rausgehen wollen, dann rausgehen", beschrieb Caona ihre Vorstellung von einem gemütlichen Hochzeitstag.

Dem konnte Leonard letztendlich nur noch eins hinzufügen: "Also eigentlich zwei Tage mal nur schlafen. Schlaf fehlt uns nämlich als selbständige Unternehmer und Eltern." Was sagt ihr zu den Plänen der Turteltauben? Stimmt in der Umfrage ab!

Actionpress/ Tamara Bieber Leonard Freier mit seiner Frau Caona

ActionPress / M Weber Leonard und Caona Freier 2019 in Berlin

WENN.com Caona und Leonard Freier

