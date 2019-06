Jetzt geht es wirklich um die Wurst! Vor drei Monaten wagten 14 Prominente das TV-Abenteuer Let's Dance – Woche für Woche musste ein Kandidat die Show verlassen und mittlerweile kämpfen noch vier tanzwütige Stars um den Titel "Dancing Star 2019". Pascal Hens (39), Ella Endlich (34), Nazan Eckes (43) und Benjamin Piwko (39) sind noch im Rennen – doch wer kann sich heute Abend eines der heiß begehrten Final-Tickets sichern?

Die vier Halbfinalisten haben eine anstrengende Woche hinter sich: Neben den zwei Einzeltänzen steht für die Tanzpaare heute Abend zum ersten Mal ein "Impro Dance Extreme" auf dem Programm. Sie müssen also drei komplette Choreos aufs Parkett legen – das dürfte nicht einfach werden. Wer wird dieser Herausforderung wohl am besten gewachsen sein? Viele Fans dürften vermutlich davon überzeugt sein, dass Ella mit dieser Aufgabe keine Probleme hat. Schließlich brachte die Sängerin mit ihrem Coach Valentin Lusin (32) in der Show eine Mega-Performance nach der anderen auf die Bühne.

Doch Ellas Sieg ist keinesfalls sicher, schließlich hat die Konkurrenz ebenfalls einiges auf dem Kasten! So bewegt sich Ex-Handballprofi Pascal nicht nur unglaublich gut, während der Staffel entwickelte er sich auch zum absoluten Publikumsliebling. Benjamin eroberte die Herzen der Zuschauer ebenfalls im Sturm, auch wenn die Jury hin und wieder hart mit dem Schauspieler ins Gericht ging. Kritik musste auch Nazan zu Beginn einstecken – bis vor Kurzem endlich der Knoten platzte und sie sich sogar über 30 Punkte freuen durfte. Wer schafft es ins Finale? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Marta Arndt, Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc im "Let's Dance"-Viertelfinale

Anzeige

Getty Images Regina Luca, Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de