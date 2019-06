Er wollte immer nur sie! Seit über zwei Jahren sind Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez mittlerweile zusammen. Im März machte der einstige Profisportler der Sängerin einen echten Traum-Antrag – und seitdem lachen J.Lo und Alex auch jedes Krisengerücht einfach weg. Und es scheint, als hätte der Ex-Baseballspieler schon lange gewusst, dass Jen die Richtige für ihn ist: Bereits vor 20 Jahren hatte Alex ein Auge auf die Latina geworfen!

Auf seinem Instagram-Account teilte Alex ein Interview aus dem Jahr 1998. Damals wurde er gefragt, wer sein Dream-Date sei – und der 23-Jährige hatte darauf nur eine Antwort, die er mit einem breiten Lächeln mitteilte: "Jennifer Lopez." Er fügte dann noch hinzu: "Hoffentlich kannst du mir ein Date mit ihr klarmachen." Der heute 43-Jährige ließ den Clip natürlich nicht unkommentiert: "Ich hatte da so ein Gefühl." Und auch seine Verlobte schien angesichts dieses süßen Kompliments völlig aus dem Häuschen zu sein. "Oh mein Gott, ich liebe es so sehr!", schrieb Jennifer in das Kommentarfeld unter dem Post.

Bis Alex Jennifer allerdings erobern konnte, sollte es über zwei Jahrzehnte dauern – und die beiden mussten einige Liebespleiten bis zu ihrem Glück einstecken. Während der Unternehmer einmal verheiratet war, schritt die 49-Jährige gleich dreimal vor den Altar. Heute meistert das Traumpaar sein Leben als Patchwork-Familie.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met-Gala 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im August 2018

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de