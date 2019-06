Mariah Carey (49) wurde vor acht Jahren das erste Mal Mama – 2011 hatten ihre Zwillinge das Licht der Welt erblickt. Während manche Prominente ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit halten, dürfen Monroe und Moroccan sogar schon mal auf der Konzertbühne ins Mikrofon schmettern. Auch auf Social Media sind die Geschwister präsent. Jetzt beweist die Sängerin mit einem aktuellen Post: Ihr Töchterchen ist in einer Hinsicht ihr kleiner Doppelgänger.

Mariah teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto von Monroe, auf dem die Kringellöckchen der Achtjährigen bestens zur Geltung kommen. Daneben stellte Mariah ein Bild aus den Anfangstagen ihrer Karriere. Der direkte Vergleich beweist: Monroe hat die Haare eindeutig von ihrer Mutter geerbt. Die wünscht sich übrigens, dass es ihre Kleine nicht so eilig hat mit dem Erwachsenwerden. "Bleib immer mein Baby", schrieb die Pop-Diva zu dem Foto.

Die Zeit mit den Kids bleibt momentan allerdings ein wenig auf der Strecke. Die 49-Jährige ist derzeit auf Welttournee. Gerade erst füllte Mariah an gleich drei Abenden die Royal Albert Hall in London. Am 2. Juni 2019 stand sie sogar in Hamburg auf der Bühne.

Instagram / mariahcarey Mariah Carrey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

Kevin Winter / Getty Images Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe Cannon bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame

Papillon78 / MEGA Mariah Carey bei einem Konzert in London im Mai 2019

