Liebe macht eben doch nicht blind. Seit Januar 2017 ist die Schauspielerin Hilary Duff (31) mit dem Sänger Matthew Koma zusammen. Mittlerweile sind die beiden sogar Eltern einer Tochter und seit einigen Wochen verlobt. Die Turteltauben sind eben ein echtes Traumpaar: Ihre Liebe zeigen sie liebend gerne auf Instagram. Doch es gibt etwas an Matthew, darüber kann Hilary einfach nicht hinwegsehen!

Vor einigen Tagen zeigte die Beauty in einer Instagram-Story, wie ihr Verlobter sie beim Joggen begleitet. Auch wenn die Geste unglaublich süß ist, so ist Matthews Hose das auf gar keinen Fall, findet Hilary. In dem kleinen Clip ist zu sehen, wie Hilary ihrem Liebsten zuruft: "Ich hasse deine Hosen! Sie sind furchtbar." Ihren Followern erklärt sie, dass sie ihren Verlobten mehrmals gebeten habe, sich umzuziehen, er jedoch nicht hören wollte. Matthew, der eine ziemlich eng geschnittene Hose mit Aztekenmuster trägt, lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Mit einem lässigen "Danke" joggt er einfach weiter. Auch die Feststellung "Wo kriegst du solche Hosen überhaupt her? Das sind doch lange Unterhosen!" seiner Liebsten stört ihn nicht im Geringsten.

Neben zu engen Radlerhosen hat ihre Beziehung aber schon wirkliche Krisen überstanden. Nachdem Hilary und Matthew Anfang 2017 ein Paar wurden, trennte sich die Musikerin kurzzeitig von ihrem Schatz. Doch lange hielten es die beiden nicht ohneeinander aus – und waren kurze Zeit darauf auch schon wieder zusammen!

enewsimage/ActionPress Matthew Koma und Hilary Banks in Los Angeles, Oktober 2018

SplashNews.com Hilary Duff und ihr Freund Matthew Koma in Los Angeles

Frazer Harrison/Getty Images for Entertainment Weekly Hilary Duff und Matthew Koma in Los Angeles

