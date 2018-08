Falko Ochsenknecht (34) geht schon bald unter die Autoren! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star zieht seit seinem Ausstieg in der Vorabendserie als Schlagersänger Ole ohne Kohle durchs Land. Stolze sechseinhalb Jahre hatte der Wahlberliner in der RTL-II-Produktion den liebenswerten WG-Chaoten Ole gemimt. Doch offenbar scheint Falko eine Karriere als Musiker allein nicht ganz zu reichen: Via Social Media verkündete der TV-Darsteller nun, ein Buch zu veröffentlichen – aus einem ziemlich persönlichen und emotionalen Grund!

Falko will sich offenbar nicht nur mit seinen Songs ausdrücken, er hat auch abseits der Musik eine Menge zu erzählen. Deswegen entschied sich der Ex-BTN-Star dafür, ein Buch zu schreiben, wie er auf Facebook seinen Fans verriet. Der Anstoß dafür sei das Ableben seiner geliebten Hündin Amy Anfang des Jahres gewesen. "Ihr Tod hat echt was in mir ausgelöst. Sie hat mich dazu gebracht, mein Leben mit anderen Augen zu sehen. In unseren letzten Momenten zusammen habe ich Amy versprochen, dass ich ein Buch schreiben werde. Und irgendwie habe ich dann angefangen alles aufzuschreiben", berichtete der 34-Jährige stolz.

Bei dem Werk soll es sich um eine Biografie handeln, wie Falko weiter offenbarte. Darin werde seine ganze Lebensgeschichte – vom Auszug aus seiner Heimat Lüdenscheid, über den Abbruch seiner Ausbildung zum Versicherungsfachmann, bis hin zu seiner Zeit als "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller – thematisiert werden. Wann genau das Schriftstück in den Handel kommen wird, behielt der Hundeliebhaber aber noch für sich.

