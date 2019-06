Im Hause Harrison gab es was zu feiern! Am 9. Juni hatte Sarah Harrison allen Grund zur Freude, denn: Die Influencerin hatte Geburtstag! 28 Jahre wurde die Vloggerin alt, ein besonderer Tag, an dem sie von Ehemann Dominic (27) reichlich beschenkt wurde. Damit aber auch die gemeinsamen Abonnenten etwas davon hatten, hielt der Familienvater den großen Tag auf Video fest. So süß überraschte Domi seine Sarah!

Bereits der Titel des B-Day-Videos auf YouTube lässt Großes erahnen: "Oh mein Gott, was für eine Überraschung", heißt es in der Überschrift. Wie der Clip zeigt, fing Sarahs Ehrentag auch extraromantisch an: Mit einem gemeinsamen Familienfrühstück zu Hause startete das Paar samt Tochter Mia Rose Harrison (1) in den Tag. Danach entführte Papa seine Mädels auf einen geheimen Trip – und zwar ins luxuriöse Schmuckgeschäft Cartier! Dort suchte sich Sarah einen goldenen Ring aus, den ihr ihr Schatz dann auf eine besonders süße Art überreichte: "Willst du mich heiraten? Ja, immer und immer wieder", erwärmten Sarah und ihr Schatz wohl so einige Zuschauerherzen.

Das Finale hatte es dann aber wirklich in sich: Dominic trommelte doch glatt Sarahs Freundinnen zusammen und organisierte einen Mädelsabend in einem Restaurant. Beim Anblick des dekorierten Tisches und der zahlreichen Luftballons strahlte das Geburtstagskind mehr als die etlichen Wunderkerzen. Nach einem Abschiedskuss für Domi zischte der Hobby-Eventmanager auch schon davon – und die Frauen-Fete konnte losgehen!

