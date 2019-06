Ava Phillippe hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Die Tochter von Schauspielerin Reese Witherspoon (43) ist mittlerweile schon 19 Jahre alt und erst Anfang vergangenen Jahres gab es einige Gerüchte, der Promi-Spross sei mit Arthur Donald McCartney, den Enkel des berühmten Sängers Paul McCartney (76) zusammen. Daraus geworden ist scheinbar nichts, denn: Jetzt zeigt sich die Blondine ganz verliebt mit ihrem neuen Freund.

Auf Instagram teilte Ava am vergangenen Montag ein Couple-Pic mit einem jungen Kerl. Die beiden Turteltauben wirken darauf total happy und grinsen breit in die Kamera. Eine Sache wird wieder besonders deutlich: Die junge Frau sieht ihrer Mama zum Verwechseln ähnlich – doch auch ihre neue Liebe erinnert ihre Fans an einen ganz bestimmten Menschen: "Er sieht komplett aus wie ihr Vater!" Auch andere User müssen bei dem Schnappschuss unweigerlich an eine junge Version von Ryan Phillippe (44) denken.

Reeses kleine Tochter wird also langsam erwachsen. Das musste auch ihre Mutter vor Kurzem schmerzlich feststellen, als Ava aus dem Elternhaus auszog, um aufs College zu gehen. "Vielleicht bin ich in ihr leeres Zimmer gegangen, habe mich auf ihr Bett gelegt und geweint", schilderte die Oscar-Preisträgerin dieses einschneidende Erlebnis.

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe und ihr Freund

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Ava Phillippe bei der Filmpremiere von "Home Again" in Los Angeles

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillippe mit ihrer Mutter Reese Witherspoon

