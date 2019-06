Tristan Thompson (28) und seine Ex Jordan Craig: Hat Khloe Kardashian (34) ihn ihr damals ausgespannt? Als der Basketballer und Khloe zusammengekommen sind, war Tristans damalige Freundin Jordan im sechsten Monat schwanger. Kein Wunder also, dass sofort Gerüchte aufkamen, Khloe könnte der werdenden Mutter ihren Tristan weggeschnappt haben. Jetzt will Khloe aber ein für alle Mal mit diesen Spekulationen aufräumen: Ihr hat Tristan damals versichert, dass er schon längst nicht mehr mit Jordan zusammen war.

Das verriet die 34-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story und blickt zurück: Ein gemeinsamer Freund soll die beiden 2016 verkuppelt haben. Erst nach mehreren Dates hätte der Sportler Khloe gestanden, dass Jordan von ihm ein Kind erwarte. Gleichzeitig hätte er aber immer wieder beteuert, dass die Beziehung zu diesem Zeitpunkt schon lange vorbei gewesen war. "Er ließ mich mit seinem engsten Kreis sprechen. Er hat mir Beweise (Chats zwischen den beiden) gezeigt und hat mich mit seinem Anwalt telefonieren lassen, um zu beweisen, dass alles stimmt", verteidigte Khloe sich gegenüber ihren Followern.

Mittlerweile scheinen ihr an Tristans Story allerdings Zweifel gekommen zu sein. Anfangs hatte Khloe ihrem Freund noch geglaubt – immerhin hat er sie selbst später aber auch betrogen, als sie hochschwanger war. "Jetzt gerade weiß ich wirklich nicht, was ich glauben soll. […] Es tut mir leid, für den Schmerz, der dadurch entstanden ist. Keine Frau sollte so etwas ertragen müssen", hieß es in ihrer Story weiter.

Instagram / alleyesonjordyc Jordan Craig und ihr Sohn Prince

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de