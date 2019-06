Offene Worte von Naomi Campbell (49)! Mit ihrem Hammer-Body gehört die Beauty auch nach über 30 Jahren Laufstegkarriere zu den gefragtesten Models weltweit – regelmäßig ziert die gebürtige Londonerin die Cover etlicher Hochglanzmagazine und verzaubert Catwalks auf der ganzen Welt. Doch nun macht die erfolgreiche Schönheit ein überraschendes Geständnis: Naomi lernte erst nach langer Zeit, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist!

"Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich in meinem Körper wirklich wohlgefühlt habe", offenbarte die attraktive 49-Jährige jetzt im Interview mit der britischen Vogue. "Das kam erst mit dem Alter und hat sich wirklich erst in den letzten Jahren entwickelt", erklärte Naomi weiter. Die richtige Einstellung zu diesem Thema habe ihr im Endeffekt dabei geholfen, sich einfach so zu nehmen, wie sie ist.

Auch regelmäßiges Training sei ein Schlüsselelement gewesen: "Sport zu treiben hat ebenfalls geholfen, weil es genauso meinen Geist stärkt […] – für mich gehören diese beiden Dinge zusammen", verriet Naomi anschließend. Überraschen euch ihre Worte? Stimmt ab!

Splash News Naomi Campbell auf einer Jacht

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci Supermodel Naomi Campbell, Mai 2019

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Topmodel Naomi Campbell bei der Time 100 Gala 2019

