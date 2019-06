Ekaterina Leonova (32) mag's kunterbunt und knallig – bringt ihr das den dritten Let's Dance-Sieg in Folge? Insgesamt dreimal stand die Sportlerin bereits im Finale des TV-Wettbewerbs und ging aus den vergangenen zwei Staffeln als Gewinnerin hervor: Nach dem Triumph mit Gil Ofarim (36) konnte sie ihren Pokal 2018 mit Ingolf Lück (61) verteidigen. Nun verspricht ihr angekündigter Medley-Tanz mit Pascal Hens (39) farbenfrohe Action – wie auch in Ekats vorigen Final-Shows!

Noch 2015 war ein knallig-orangefarbenes Outfit für Ekat und Matthias Steiner (36) neben einem Trachten-Look der krasse Hingucker. Nur zwei Jahre später dann die Farb-Explosion im Kampf um den Pokal: Sie und Gil tanzten einen Freestyle zu einem Medley aus Avatar-Filmmusik, natürlich ganz den Figuren des Streifens entsprechend komplett in Blau! In seinen hautengen Anzügen feierte das Duo dann auch überglücklich seinen Sieg.

Auch im Folgejahr wählte die heute 32-Jährige einen Animationsfilm als Inspiration für ihr Medley. Volle 30 Punkte gab es für die Shrek-Performance, die sie und Ingolf Lück in Outfits der Filmfiguren darboten. Der Comedian ließ sich von der Maske in den grünen Oger verwandeln, seine Partnerin stellte Fiona in menschlicher Form und als Oger-Prinzessin dar. Ohne die farbige Schminke, aber noch in die Outfits ihres Tanzes gekleidet, nahmen die beiden später am Abend den Dancing-Star-Pokal entgegen.

Mit "Madagascar" ist nun wieder ein farbenfroh animierter Kinoknaller das Motto von Ekats Freestyle. Die Fans erwartet also sehr wahrscheinlich wieder ein wilder Tanz mit krassen Outfits, immerhin spielen in der Filmtrilogie exotische Tiere die Hauptrolle. In Teil drei der Reihe reisen Zebra Marty, Löwe Alex, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria sogar mit einem Wanderzirkus – die Chance für das Final-Duo, seinen kritisierten Gladiatoren-Charleston in neuem bunten Gewand zu performen.

Andreas Rentz / Getty Images (2) Final-Performances von Ekaterina Leonova und Matthias Steiner bei "Let's Dance" 2015

MG RTL D / Stefan Gregorwius Gil Ofarim mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova im "Let's Dance"-Finale 2018

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der zehnten "Let's Dance"-Show 2019

ActionPress/Paramount Pictures/Courtesy Everett Collection Zebra Marty in "Madagascar 3: Flucht durch Europa" (2012)



