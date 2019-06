Geben Ekaterina Leonova (32) und Pascal Hens (39) ihrem Charleston eine zweite Chance? Im Let's Dance-Viertelfinale bekam das Duo trotz guter Tanzleistung Kritik für die flotte Nummer. Juror Joachim Llambi (54) gefiel die Umsetzung der Komposition "Entry of the Gladiators" nicht: Das als Zirkusnummer bekannte Stück wurde, namentlich passend, als Gladiatoren-Performance konzipiert – und genau das fiel durch. Jetzt im Finale hat Pascal die Möglichkeit, den Titel noch einmal in einem Zirkus-Setting zu tanzen!

Wie RTL bekannt gab, wählten der Handballer und seine Profi-Partnerin ein wildes Motto für ihr Freestyle-Medley aus: Zu Musik aus dem Animationsfilm "Madagascar" will Team Pomkat am Freitagabend abrocken! Die Musik, für die sich die zwei entschieden, stammt aus dem dritten Teil der beliebten Filmreihe und bietet eine Chance, den abgewatschten Charleston neu aufzulegen: In dem Streifen "Madagascar 3: Flucht durch Europa" schließen sich die Tiere einem Wanderzirkus an. Doch damit nicht genug der Steilvorlage: Zebra Marty singt in dem Film zur Melodie von "Entry Of The Gladiators" sein eigenes Stück mit dem Titel "Afro Circus". Das könnten Ekat und Pascal aufgreifen! Ob das Tanzpaar mit knallbunter Perücke und Tierbemalung einen zweiten Versuch wagen wird?

Gegenüber Promiflash hatte Pascal nach der mäßigen Kritik für die Charleston-Nummer bereits angedeutet, dass er nicht abgeneigt gewesen wäre, "Entry of the Gladiators" als Zirkus-Performance anzulegen. "Wenn man dazu einen Charleston machen, aber keinen Zirkus machen soll, dann ist es natürlich nicht so einfach, da was hinzukriegen. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dem Publikum hat es sehr viel Spaß gemacht", erklärte der 39-Jährige nach dem Viertelfinale im Studio.

