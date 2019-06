Das waren wohl die lustigsten Bilder der Woche: Die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) feierte mit ihren Mädels eine ziemlich spritzige Jacht-Party. Dabei entstanden einige Paparazzi-Fotos, die die Blondine betrunken über das Boot torkelnd und sogar beim Hinfallen zeigen. Dem sonst eher sauberen Image der Blondine scheint dieser Fauxpas aber nicht geschadet zu haben. Im Gegenteil: Kann Evelyn jetzt sogar noch etwas Geld mit der Geschichte verdienen?

Wie ihr aktueller Instagram-Post zeigt, bewirbt sie jetzt nämlich ein Gewinnspiel für ein namhaftes Urlaubsportal: "Wollt ihr auch so viel Spaß haben wie meine Mädels und ich? Dann habe ich jetzt was Tolles für euch!" Folgt man ihrer Anleitung lässt sich ein 500-Euro-Reisegutschein gewinnen. Natürlich nimmt Evelyn auch ihr alkoholisiertes Malheur in dem Beitrag auf die Schippe: Das aktuelle Foto zeigt sie auf der Jacht sitzend, scheinbar ehe die ersten Korken knallten: "Ihr Lieben, da war noch alles im Lot auf dem Boot! Trotz krummen Spagat und der Planke, hatten wir Spaß und ich sag Danke! Wir haben gelacht, getanzt und schöne Stunden verbracht!"

Ihre Fans nahmen Evelyn die kleine Alkohol-Auszeit auf jeden Fall nicht übel. Sie stehen nach wie vor zu der quirligen Blondine und finden auch, dass sie sich nach den harten "Let's Dance"-Wochen eine Pause zum Abschalten verdient hatte.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Influencerin

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Evelyn Burdecki im Mallorca-Urlaub 2019

Joan Llado / GTres / SplashNews.com TV-Sternchen Evelyn Burdecki

