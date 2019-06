Gestern Abend sind die Würfel gefallen: Der Sieger der 12. Let's Dance-Staffel wurde auserkoren! Mit 90 Jury-Punkten insgesamt und den meisten Zuschaueranrufen konnte Pascal Hens (39) den begehrten Pokal einheimsen. Den ganzen Abend lang lagen die Nerven nicht nur bei dem Handballer und seinen Mitfinalisten Ella Endlich (34) und Benjamin Piwko (39) blank, sondern auch bei den übrigen Mitwirkenden. Evelyn Burdecki (30) verriet im Promiflash-Interview, dass sie aufgeregter gewesen sei, als vor allen anderen Shows.

Am Freitagabend erhielten die Ausgeschiedenen noch einmal die Chance, ihren Lieblingstanz zum Besten zu geben. Die Dschungelcamp-Queen und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (28) entschieden sich für den Tango, für den es einst jede Menge Lob und 26 Punkte regnete. "Es war natürlich richtig schön und ich hatte manchmal auch Gänsehaut und manchmal auch sehr große Emotionen, wo der Evgeny mich auch manchmal in den Arm nehmen musste, weil es kam mir so vor, als würde heute gerade erst die Show beginnen", ließ die 30-Jährige das Finale im Promiflash-Interview Revue passieren. "Es hat sich so toll angefühlt und ich war heute, glaube ich, aufgeregter als in jeder Show zuvor", meinte sie weiter.

Ihren Lateintanz meisterten die beiden übrigens zum zweiten Mal mit Bravour – und das, obwohl sich Evgeny zuvor noch seinen Finger gebrochen hatte. Für den Tanz biss der 28-Jährige aber die Zähne zusammen und ließ sich nichts anmerken. "Er hat sich ja heute auch noch den Gips abgeschnitten, damit er mit mir tanzen kann", schwärmte Evelyn von ihrem Lehrer.

