Er glaubt fest an ein Happy End! Leonard Freier (34) und seine Ehefrau Caona hatten es die letzten Monate nicht leicht: Der ehemalige Bachelor gab ganz offen zu, dass das Paar unter einer Beziehungskrise litt. Trotz dieser Emotionsachterbahn hofft der Influencer auf eine rosige Zukunft und verriet Promiflash nun sogar: So wollen seine Auserwählte und er ihren Weg zur Besserung besiegeln!

Beim TK Maxx-Event "Erwarte das Unerwartete" in Berlin konnte Leo endlich wieder strahlen, denn: In seiner Partnerschaft geht es wieder bergauf! "Wir haben ein sehr schönes Wochenende verbracht, wir planen jetzt gerade unseren ersten gemeinsamen Familienurlaub. [...] Da habe ich ganz große Hoffnung, dass wir dann auch wieder gestärkt als Familie glücklich zurückkommen", freute sich der 34-Jährige. Kommenden Monat soll es so weit sein – wenn das keine schönen Sommerferien für seine und Caonas gemeinsame Tochter werden!

Die Aussicht auf eine Bilderbuch-Liebe ändere aber nichts an der Tatsache, dass eine Partnerschaft in seinen Augen ständig Arbeit und Hingabe bedeutet: "Ich glaube, eine Beziehung ist immer ein Auf und Ab. [...] Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, muss man immer Kompromisse eingehen, man muss schauen, dass man den anderen berücksichtigt und seine Gefühle berücksichtigt", erklärte Leonard.

Instagram / caona_m Caona in Frankreich

Instagram / caona_m Caona und Leonard Freier auf Gran Canaria

Instagram / caona_m Leonard Freiers Frau Caona

