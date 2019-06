Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33) sind nach vier Jahren offiziell getrennt! Nacht etlichen Krisen-Gerüchten hat das Promi-Paar sein Liebes-Aus vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Schon seit einiger Zeit sollen sich der Schauspieler und das Model auseinandergelebt und kaum Zeit miteinander verbracht haben. Kurz nach dem Split war Irina schon wieder bei einer Fashion-Show am Start – und sah dabei unbeschreiblich hot aus!

Am Donnerstag wandelte die Beauty in Florenz bei der CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show über den Laufsteg. In ihrem schulterfreien Lederkleid von Ermanno Scervino und einer sexy Blazer-Rock-Kombi machte sie eine Top-Figur. Dass sie sich gerade erst von ihrem Partner getrennt hat, ist bei diesem atemberaubenden Catwalk-Auftritt überhaupt nicht zu erkennen.

Auch Bradley bläst zu Hause kein Trübsal. Der 44-Jährige traf sich neulich abends mit Kumpels und tingelte durch Hollywood. Bei einem Besuch in einer Bar genoss der "Hangover"-Darsteller lässig gekleidet und gut gelaunt sein neues Single-Dasein.

Getty Images Irina Shayk bei einer Fashion-Show in Florenz im Juni 2019

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Bradley Cooper bei den Oscars 2019

