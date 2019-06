Sind die Hochzeitsvorbereitungen etwa nun auch in Sachen Styling im vollen Gange? In nicht allzu langer Zeit ist es endlich so weit: Supermodel Heidi Klum (46) wird Tokio Hotel-Rocker Tom Kaulitz (29) zu ihrem Ehemann nehmen. Wann die große Zeremonie stattfindet oder gar an welchem Ort sie sich einander ewige Liebe schwören werden, plauderten die verlobten Turteltauben aber bis heute nicht aus. Eines steht trotzdem fest: Die Bald-Braut wäre jedenfalls optisch nun jederzeit bereit für den großen Tag – Heidi war beim Friseur!

In einem neuen Beitrag auf ihrem Instagram-Account verkündet Heidi Klum in Großbuchstaben, was sie hat machen lassen: "BLOND", betitelt sie den brandneuen Schnappschuss. Dabei ist die Bildunterschrift auch Programm: Die Mähne des Models wurde aufgefrischt – Heidi ist obenrum nun heller und die blonden Strähnchen strahlen wie eh und je! Mit dem Resultat des Friseurbesuchs scheint die 46-Jährige zufrieden zu sein: Immerhin sieht man ihren zufriedenen Gesichtsausdruck durch die dunkle Sonnenbrille hindurch und auch die herausgestreckte Zunge spricht für sich!

Aber nicht nur in Sachen Haar ist Mrs. Kaulitz in spe schon jetzt aufpoliert – auch körperlich wird die Germany's next Topmodel-Jurorin immer fitter. In ihren letzten Fitness-Beiträgen wirkte die Modelmama sogar so durchtrainiert, dass Fans vermuteten, Heidi habe extra für die Hochzeit einen Personal Trainer engagiert – Gerüchte, die sie kürzlich aber knallhart dementierte.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

