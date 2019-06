Endlich meldet sich Pascal Hens (39) nach seinem Sieg bei seinen Fans! Der Handballer ergatterte am Freitag im großen Finale von Let's Dance den begehrten Pokal. Seinen großen Erfolg feierte der Tanzpartner von Ekaterina Leonova (32) direkt nach dem Ende der Show – am darauffolgenden Tag begoss er den Titel "Dancing Star 2019" mit seinen Freunden und freute sich anschließend mit seiner Familie. Bei der ganzen Feierei kam der Sportler nicht dazu, sich persönlich im Netz zu seinem Gewinn zu äußern – das hat er jetzt nachgeholt und liebevolle Worte gefunden!

"Wow, es ist geschafft. [...] Der absolute Wahnsinn und einfach ein geiles Gefühl. Es waren drei wirklich intensive und auch kräftezehrende Monate, aber die harte Arbeit und das viele Schwitzen hat sich gelohnt", freute sich Pascal auf Instagram. Der Hauptteil seiner Nachricht bezog sich aber darauf, den Menschen zu danken, die ihm zum Sieg verholfen haben. Vor allem seine Familie habe ihn in den vergangenen drei Monaten super unterstützt. Besonders Profi Ekat holte alles aus dem Riesen heraus. "Vielen Dank natürlich auch an meine fabelhafte Trainerin Ekaterina, die es verstanden hat, mich Woche für Woche zu motivieren und mich an meine Grenzen zu bringen."

Neben der Kostümabteilung, der Jury, den Moderatoren und dem gesamten Sendungsteam richtete der 39-Jährige seinen großen Dank an seine Unterstützer vor den Bildschirmen – seine Fans: "Ihr habt uns bis ins Finale und zum Sieg getragen."

WENN.com Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance" 2019

Instagram / ekatleonova Pascal Hens und Ekaterina Leonova beim "Let's Dance"-Finale 2019

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova beim "Let's Dance"-Finale 2019

