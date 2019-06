Sie ist ein Riesen-Fan dieser Girlgroup! Am Sonntag gaben die Spice Girls das letzte Konzert ihrer Reunion-Tour durch Großbritannien. Superstar Adele (31) war im Wembley-Stadion ebenfalls vor Ort, um sich die Heldinnen ihrer Kindheit live anzuschauen: Bereits im November vergangenen Jahres hatte Adele verraten, wie sehr sie die Popgruppe schon als kleines Mädchen bewunderte. Nach der Show durfte die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin ihre früheren Idole zudem noch treffen – und ging anschließend mit ihnen feiern!

Wie überwältigend und emotional dieser Abend für die 31-Jährige tatsächlich war, verriet sie nun auf Instagram: "Ich habe geweint, gelacht, geschrien, getanzt, schwelgte in Erinnerungen und verliebte mich wieder in mich selbst, als ich 10 Jahre alt war", ließ sie ihren Emotionen freien Lauf und postete dazu verschiedene Videos und Bilder von sich und ihren Freunden vor und nach dem Konzert. An dem Abend haben es die fünf Musikerinnen auch so richtig krachen lassen, wie die Songwriterin darüber hinaus offenbarte: "Ich habe endlich Ginger getroffen, mich mit den Girls betrunken und kann eigentlich kaum glauben, wie weit ich es bis heute gebracht habe."

Außerdem unterstrich Adele auch noch einmal, wie wichtig die Girl-Group für ihre eigene Karriere gewesen ist. Dabei kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich sie liebe, wie sehr sie mich inspiriert haben, mein Leben zu leben und nie zurückzuschauen." Die Popmusikerin ist sogar der Meinung, dass ihr die eigene Karriere ohne den Einfluss der Spice Girls wohl verwehrt geblieben wäre: "Ohne euch fünf britischen Legenden hätte ich es nicht geschafft. Ich liebe euch!"

