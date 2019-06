Erst im April hatte Dina Lohan (56) die Trennung von ihrem On-Off-Lover Jesse Nadler verkraften müssen. Das Kuriose an ihrer Beziehung: Die beiden daten sich zwar bereits seit fünf Jahren, haben sich aber noch nie getroffen. Lange hielt es die Mutter von Lindsay Lohan (32) allerdings nicht ohne ihren Traummann aus und sie versöhnten sich. Vor einigen Tagen soll Jesse aber erneut einen Schlussstrich gezogen haben. Und ausgerechnet Dinas berühmte Tochter Lindsay soll der Grund dafür sein!

In der The Kyle and Jackie O Show soll die Sängerin abwertend über die Liaison ihrer Mutter gesprochen haben. Jesse erklärte gegenüber The Blast, dass er zwar von Dina vorgewarnt worden sei, aber als er das Interview am Dienstag gehört habe, habe er sofort Schluss gemacht. Der Unternehmer stellte klar, dass Lindsay ihm und Dina gegenüber schon immer “abwesend und kalt” gewesen sei. Er betonte, er habe nie einen Keil zwischen seine Freundin und ihre Kinder treiben wollen und dass er stets gesagt habe, dass es mit Dina und ihm nicht funktionieren würde, wenn die Kids nicht dahinter stünden.

Die “Girls Club”-Darstellerin ließ sich in der Show unter anderem darüber aus, dass keiner Jesse bisher kennengelernt hat. “Wir wissen nicht, wer er ist. Sie weiß nicht, wer er ist. Niemand hat ihn jemals getroffen, sie hat ihn nie getroffen”, erklärte die Schauspielerin.

Getty Images Lindsay Lohan bei einer Pressekonferenz

Getty Images Dina Lohan in New York, 2014

Getty Images Lindsay Lohan bei den MTVA EMAs 2018

