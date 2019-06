Was für eine niedliche Geste von Prinzessin Eugenie (29)! Wie auch die anderen Mitglieder der britischen Krone hält sich die Cousine von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) mit allzu privatem Content normalerweise zurück – und nutzt Social Media primär zur Veröffentlichung offizieller Veranstaltungsfotos. Vergangenen Sonntag war in Großbritannien Vatertag und zu diesem Anlass machte die Brünette eine Ausnahme: Sie widmete Ihrem Papa Prinz Andrew (59) einen Post samt einiger süßer Zeilen – und verriet dabei seinen Spitznamen!

Auf Eugenies Instagram-Profil teilte die Zehnte der britischen Thronfolge am 16. Juni ein bisher unveröffentlichtes Bild ihrer Hochzeit mit Jack Brooksbank (33) aus 2018. Auf dem Foto ist sie in der Rückansicht zu sehen wie sie ihrem Vater gegenübersteht. Der setzt mit einem strahlenden Grinsen zur Umarmung an. Eugenie kommentierte die Aufnahme mit: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter und natürlich auch an meinen 'Pups'. Danke für all die Jahre voller Glück und vor allem für diesen besonderen Moment am 12. Oktober 2018!"

Mit diesem emotionalen Posting war Eugenie nicht das einzige Mitglied ihrer Familie, dass den Vatertag für Glückwünsche nutzte: Auch auf dem offiziellen Insta-Profil von Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (37) erschien ein aufsehenerregendes Bild – ein neues Foto ihres Sohnes Archie Harrison.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinz Andrew bei der Hochzeit von Eugenie

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Vater Prinz Andrew im Oktober 2018

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

