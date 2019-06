Er ist momentan überglücklich! Normalerweise hält Adel Tawil (40) sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Mitte April verkündete der gebürtige Berliner jedoch überraschend, dass er Papa geworden ist – das Geschlecht des Kindes möchte er aber weiterhin nicht preisgeben. Nun hat der 40-Jährige aber verraten, welches Ereignis in ihm den Wunsch nach eigenen Kindern geweckt hat: Dieser Auslöser war jedoch alles andere als schön!

Das konkrete Schlüsselerlebnis, das die Sehnsucht nach eigenem Nachwuchs auslöste, war der schwere Unfall des Musikers vor zwei Jahren: "Richtig massiv wurde mein Kinderwunsch, nachdem ich mir 2016 im Urlaub einen Halswirbel gebrochen hatte", berichtete er gegenüber Gala. Nach eigenen Angaben hätte der Entertainer durch das Unglück sogar querschnittsgelähmt sein können – was ihn offenbar zum Nachdenken brachte: "Ich fragte mich: 'Was wäre, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde?' Beruflich hatte ich so ziemlich alles erreicht, privat hörte ich meine biologische Uhr ticken."

Den Entschluss, Kinder zu bekommen, scheint der Sänger jedenfalls nicht zu bereuen. Im Gegenteil – offenbar geht er in seiner neuen Rolle als Papa voll auf. Seine aktuelle Gefühlswelt beschrieb der zweifache Echo-Gewinner mit emotionalen Worten: "Ein Kind zu haben, das fühlt sich so an, als würde das Herz plötzlich außerhalb des eigenen Körpers schlagen."

ActionPress Adel Tawil auf dem Rosenball 2018 in Berlin

ActionPress Adel Tawil bei einem Konzert in Berlin

ActionPress Adel Tawil bei der Verleihung der Goldenen Henne, 2017

