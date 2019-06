Was für ein glanzvoller erster Auftritt von Nina Moghaddam (38) nach der Schwangerschaft! Erst im Mai ist die Moderatorin zum zweiten Mal Mutter geworden: Nach einigen Turbulenzen kam ihr Söhnchen Mylo zur Welt. Nur wenige Wochen später hat das ehemalige Gesicht von Super RTL seinen Mami-Glow öffentlich präsentiert. Bei einem Event in Berlin lächelte Nina am Dienstagabend überglücklich in die Kameras der Fotografen!

Beim Raffaello Summer Day 2019 tummelten sich zahlreiche Promis auf dem roten Teppich. Mit dabei war auch Nina – und die verzauberte die anwesenden Paparazzi total! In einem wadenlangen rosa Kleid mit Vogelprint setzte die 38-Jährige ihren After-Baby-Body in Szene – von Schwangerpfunden war aber nichts zu sehen. Gegenüber Promiflash bestätigte die Tochter iranischer Eltern: Sie fühle sich pudelwohl!

Besonders lange konnte Nina die Party allerdings nicht genießen, wie sie auf Instagram schreibt: "Am liebsten wäre ich noch ein bisschen länger geblieben, aber da kam dann auch schon der Anruf von meinem Partner, dass unser Kleiner Milchnachschub braucht!"

Instagram / nina_moghaddam Nina Moghaddam mit ihrem Sohn Mylo

Bieber, Tamara/ Action Press Nina Moghaddam beim Raffaello Summer Day 2019

ActionPress Nina Moghaddam beim Raffaello Summer Day

