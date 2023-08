Drei Jahre Single: Nina Moghaddam probierte Online-Dating!

Nina Moghaddam (42) ging online auf die Suche nach der Liebe! Seit sich die beliebte Moderatorin 2020 von dem Vater ihrer zwei Kinder getrennt hatte, geht sie allein durchs Leben. Die TV-Persönlichkeit betont zwar immer wieder, dass sie auch allein total glücklich ist – doch trotzdem suchte sie aktiv nach einem Partner: Nina versuchte ihr Glück zwischenzeitlich auch auf einer Dating-App!

Gegenüber Bunte erklärt Nina jetzt, dass sie sich auf der Promi-Partnerbörse Raya registrierte – doch die Online-Flirts waren wohl so gar nichts für die 42-Jährige. "Ganz ehrlich? Das ist überhaupt nichts für mich! Was willst du denn mit so einem Typen, der sich auf dem allerersten Bild, das dort erscheint, auf seiner Jacht oder mit einer Champagnerflasche zeigt", teilt sie ihre Erfahrungen und fügt hinzu: "Nee, sorry, so einen Selbstdarsteller brauche ich nicht. So einsam bin ich auch nicht."

Aber wie muss ein Mann denn dann sein, um Nina so richtig vom Hocker zu hauen? "Ehrlich, humorvoll, smart, fürsorglich und ein Familienmensch", zählt die Moderatorin auf und beschreibt ihren Mr. Right weiter: "Außerdem soll er mich inspirieren, Lust aufs Leben haben und am schönsten wäre es, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann."

Ot, Ibrahim Nina Moghaddam, Moderatorin

Getty Images Nina Moghaddam im Juni 2022

azee / ActionPress Nina Moghaddam bei der Remus Lifestyle Night 2022

