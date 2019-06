Nina Moghaddam (38) schwebt momentan im absoluten Babyglück! Erst Ende Januar ließ die Moderatorin die Bombe platzen und verriet, dass sie und ihr Wieder-Liebster Dominik ihr zweites Kind erwarten. Vor wenigen Wochen kam der kleine Wonneproppen zur Welt und machte Söhnchen Lenny zum großen Bruder. Jetzt postete die Beauty in den sozialen Medien einen süßen Schnappschuss ihres Sprosses – und verriet endlich den Namen des Kleinen!

Ninas Sohn heißt Mylo! Am vergangenen Dienstag überraschte die 38-Jährige ihre 38.000 Instagram-Follower mit einem niedlichen Bild ihres jüngsten Familienzuwachses in der Hängematte. Über den gemütlichen Tagesablauf ihres kleinen Sonnenscheins schwärmte die frisch gebackene Zweifach-Mama – und erwähnt ganz nebenbei den Namen des Knirpses: "Mein süßer Mylo. Was ein Leben! Ich würde auch gerne den ganzen Tag in der Hängematte liegen und nur zum Essen aufzustehen."

Der ausgefallene Vorname des kleinen Mannes kam bei der Community des TV-Gesichts super an: "Oh ich kannte den Namen noch gar nicht. Mylo, ganz toll", schrieb ein begeisterter Fan unter die putzige Momentaufnahme. Wie gefällt euch der Name? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / nina_moghaddam Mylo, Sohn von Nina Moghaddam

Anzeige

Getty Images Nina Moghaddam und ihr Freund Dominik

Anzeige

Instagram / nina_moghaddam Nina Moghaddam und ihr Sohn Mylo

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Namen Mylo? Finde ich total süß! Gefällt mir nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de