Was Jennifer Matthias wohl zu dieser Aktion sagt? Nachdem die Goodbye Deutschland-Auswanderin sich 2013 von dem mittlerweile verstorbenen Schlager-Star Jens Büchner (✝49) getrennt hatte, versuchte sie ihr Glück mit dem Sqash-Lehrer Michael. Obwohl dieser damals für die Blondine nach Mallorca zog, ging die Beziehung 2015 schließlich in die Brüche. Ganz ähnlich lief es mit dem Berliner DJ Ralf – auch ihre Liebe endete vor einigen Monaten. Womit die 31-Jährige vermutlich nicht gerechnet hat: Offenbar verbindet Michael und Ralf nicht nur dieselbe Verflossene, sondern auch eine Freundschaft! Jennys Ex-Freunde waren jetzt zusammen feiern.

Dies zeigt ein Schnappschuss, den Michael am vergangenen Wochenende auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Auf dem Selfie grinsen er und Ralf glücklich in die Kamera, in den Händen halten die Männer Drinks. Bunte Lichter und Partyvolk im Hintergrund lassen darauf schließen, dass sie in einer Diskothek die Getränke genossen – offenbar handelt es sich um den Berliner Szeneclub Pearl, wie aus der Ortsangabe neben dem Beitrag hervorgeht. "Mal wieder ein cooler Abend mit Freunden in Berlin. Die Party muss weitergehen", betitelte Michael die Aufnahme.

Die Ironie hinter dem Pic ist einer besonders aufmerksamen Followerin nicht entgangen: "Ex und Ex", witzelte sie unter Michaels Posting und setzte einige lachende Smileys daneben. Was glaubt ihr, haben die beiden sich wohl durch Jennifer kennengelernt? Stimmt ab!

Instagram / michael_fuerst_von_bensberg Jennifer Matthias' Ex-Freunde Ralf und Michael

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias auf Mallorca

Instagram / michael_fuerst_von_bensberg Jennifer Matthias' Ex-Freund Matthias

