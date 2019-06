In den vergangenen Jahren machte Bar Refaeli (34) nicht nur als Model auf sich aufmerksam, sondern auch als Mama! Die israelische Laufsteg-Schönheit und ihr Ehemann Adi Ezra (44) durften bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Die beiden Töchter Liv und Elle halten das Pärchen ganz schön auf Trab! Demnächst soll es aber noch lauter in ihrem Zuhause werden: Bar ist zum dritten Mal schwanger!

Die Baby-Bombe ließ die 34-Jährige am Donnerstagvormittag auf Instagram platzen. Auf der Foto- und Videoplattform teilte die Blondine einen Clip, in dem sie sich an der Seite ihres guten Freundes Assi Azar zeigt, der 2019 den Eurovision Song Contest moderierte. "Ich bin schwanger", ruft sie freudig in die Kamera und strahlt dabei bis über beide Ohren. Das Video versah sie lediglich mit den Worten "Oops, I did it again" (zu Deutsch: Ups, ich habe es wieder getan), ein Song von Britney Spears (37).

Weitere Details zum jüngsten Familienzuwachs hat Bar noch nicht verraten. Die Fans dürfen also gespannt sein, ob die Beauty dieses Mal ein wenig mehr preisgibt als bei den ersten zwei Schwangerschaften. Tatsache ist jedoch: Nach beiden Geburten war sie schnell wieder in Topform!

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli, Model

Anzeige

Instagram / barrefaeli Adi Ezra und Bar Refaeli am Strand

Anzeige

Getty Images Bar Refaeli bei einem Event in Madrid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de