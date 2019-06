Kugel-Alarm bei Sila Sahin (33) und Chryssanthi Kavazi (30)! Im Februar ließ Sila die Baby-Bombe platzen und verkündete, erneut schwanger zu sein. Mittlerweile befindet sich die Beauty im Endspurt und erwartet sehnlich die Geburt ihres zweiten Kindes. Auch Schauspielkollegin Chryssanthi ist in freudiger Erwartung – wann genau es bei ihr soweit sein soll, ist bislang noch unklar. Auf einem gemeinsamen Bild stellten sich die werdenden Mamas jetzt dem Baby-Bauch-Vergleich.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Sila am heutigen Freitag den süßen Schnappschuss mit ihrer Freundin und Kollegin. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Shoppingtour mit der süßen Chryssanthi. Mamas on Tour." Wo Silas Bauch schon kugelrund ist, lässt sich bei der Frau von Tom Beck (41) eine Wölbung bislang nur erahnen.

Bei den rund 355.000 Fans der Nachtschwestern-Darstellerin kam diese Momentaufnahme der beiden Mamas in spe super an. Neben zahlreichen Glückwünschen für den erwarteten Nachwuchs reihten sich auch viele Komplimente für die brünetten Beautys. So schrieb ein User: "Ihr seht beide so toll aus."

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger im Dezember 2017

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Januar 2016

ActionPress / AndreasSuhr/face to face Sila Sahin 2017 in Berlin

