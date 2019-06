Ihr Körper braucht auch mal eine Erholung: Kim Kardashian (38) trainiert seit einiger Zeit schon ziemlich hart für ihren Traumbody. Einblicke in ihre Fitness-Routine gewährt die vierfache Mama dabei nur zu gern ihren Fans im Netz. Erst kürzlich überraschte die Unternehmerin ihre Community dann aber mit einem offenen Geständnis: Kim gönnt sich manchmal die eine oder andere Auszeit von ihren Work-outs!

Das gestand die Ehefrau von Kanye West (42) erst kürzlich in einem Instagram-Post – zwar kündigte sie darin ihr Comeback im Gym an, doch verriet auch, dass sie gern mal Pause macht. "Ich würde sagen, dass ich alle sechs Monate für zwei Wochen eine Auszeit vom Gewichtheben nehme", schrieb die 38-Jährige in ihrem Beitrag. Manchmal brauche der Körper einfach diese Verschnaufpause, um sich neu aufzuladen und zu entspannen.

Dass sich bei Kim ein knallhartes Trainingsprogramm ausgezahlt hat, bewies sie in der Vergangenheit nur zu gern. Erst vor Kurzem machte die Unternehmerin mit einem ziemlich gewagten Outfit auf sich aufmerksam. In einem superengen, cremefarbenen Oberteil ließ der Keeping up with the Kardashians-Star freien Blick auf seine harten Nippel.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Trainerin

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Lies Angeles / SplashNews.com Kim Kardashian, Unternehmerin

