Bei Liveshows geht nicht immer alles glatt – das erlebten nun auch die Zuschauer von The Masked Singer! Am Donnerstag feierte das musikalische Kostümspektakel aus Südkorea Premiere in Deutschland. Vor den Mattscheiben und im Studio rauchten die Köpfe: Welche Promis verbergen sich hinter den fantasievollen Outfits? Nach einem Tipp des Rateteams im Studio passierte jedoch eine Panne: Zwei Die Höhle der Löwen-Stars wurden von der Redaktion miteinander verwechselt!

Die Vermutungen, die die Teams abgegeben, um zu erraten, welcher Star gerade auf der Bühne stand, werden nach dem Auftritt immer mit Fotos der jeweiligen Promis auf einer Leinwand zusammengefasst. Die Rate-Truppe aus Ruth Moschner (43), Max Giesinger (30), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Rea Garvey (46) glaubte, im Gewand des Grashüpfers habe sich TV-Investor Frank Thelen (43) versteckt – doch an dessen Stelle wurde ein Bild seines Show-Kollegen Carsten Maschmeyer (60) gezeigt. Ein User kommentierte direkt auf Twitter: "Die Wahrheit ist mir egal, ich will, dass Maschmeyer der Grashüpfer ist!"

Dem Publikum kamen nach dem Auftritt des kostümierten Insekts noch weitere Namen in den Sinn. Von Luke Mockridge (30) und Ross Antony (44) über Peter Fox (47), Gil Ofarim (36), Lou Bega (44) und Matthias Schweighöfer (38) – die Fans warfen jede Menge Ideen in den virtuellen Raum. Auch Joko (40) und Klaas (35) wurden genannt. Für einige war ein Tatort-Schauspieler jedoch der Favorit – vor allem in Verbindung mit einem Tipp, den Moderator Matthias Opdenhövel zu Beginn der Show gegeben hatte. "Ein kleiner Leak zu meinem Grashüpfer-Tweet: Jan Josef Liefers (54) hat das Bundesverdienstkreuz", twitterte ein User.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer (2) Carsten Maschmeyer und Frank Thelen, "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

KS-Fotografie Jan Josef Liefers in der Stiftsruine bei den Bad Hersfelder Festspielen

