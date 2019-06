Sophie Turners (23) großer Tag steht kurz bevor! Nach ihrer spontanen Blitz-Hochzeit in Las Vegas wollen die Game of Thrones-Beauty und ihr Liebster Joe Jonas (29) sich nun noch einmal im großen Kreis das Jawort geben. Mehreren Berichten zufolge soll ihre zweite Trauung am kommenden Sonntag in der Nähe von Avignon in Südfrankreich stattfinden. Joes Brüder Nick (26) und Kevin Jonas (31) sowie deren Ehefrauen Priyanka Chopra (36) und Danielle Jonas (31) sind bereits angereist. Wer natürlich auch nicht fehlen darf: Sophies einstige "Game of Thrones"-Kollegin und BFF Maisie Williams (22), die jetzt ebenfalls eingetroffen ist!

Das berichtet nun das Onlinemagazin People. Demnach wurde die Arya Stark-Darstellerin am heutigen Freitag direkt vor dem schicken Chateau de Tourreau in Sarrians gesichtet – Sophie und Joes Location für die ersten Hochzeitsfeierlichkeiten. Ob die eigentliche Trauung dann ebenfalls in dem prunkvollen Schloss abgehalten wird, ist bisher aber nicht bekannt.

Maisies Anwesenheit bei Sophies Trauung kommt wenig überraschend – schließlich ist die 22-Jährige nicht nur eine der besten Freundinnen der Braut, sie ist außerdem ihre Trauzeugin! Dieses wichtige Amt erteilte Sophie ihr bereits vor vielen Monaten. "Maisie und ich haben eine sehr intensive Freundschaft, eine Freundschaft, wie ich sie noch nie zuvor mit einer anderen Freundin hatte", schwärmte Joes Gattin kürzlich gegenüber der französischen Vogue.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

Anzeige

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards 2017

Anzeige

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de