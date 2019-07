Tragische Details: Die Gerichtsakten zum Mordfall Nipsey Hussle (✝33) bringen zahlreiche Informationen über den verhängnisvollen 31. März ans Licht. An jenem Tag wurde Nipsey vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen. Der mutmaßliche Mörder des Rappers ist ein Mann namens Eric Holder – und an ihn sollen auch Nipseys letzte Worte gerichtet gewesen sein, die nun im Zuge des Verfahrens bekannt wurden.

“Du hast mich erwischt”, soll Nipsey vor seinem Tod gesagt haben, wie die Zeitschrift People berichtet. Der 33-Jährige soll von Eric mindestens zehnmal angeschossen und gegen den Kopf getreten worden sein, als er bereits am Boden lag. Der Tat ging offenbar eine vierminütige Unterhaltung voran, in der Nipsey Eric beschuldigt haben soll, ein Geheimnis verraten zu haben. Von Zeugen sei das Gespräch jedoch nicht als aggressiv empfunden worden.

Nach der Auseinandersetzung soll der 28-jährige mutmaßliche Täter mit seiner Freundin um den Block gefahren sein, um seine Waffe zu laden und anschließend ohne die Frau zu Nipsey zurückzukehren. Die Beweislast ist erdrückend – trotzdem plädiert Eric auf nicht schuldig.

