Der Schock sitzt immer noch tief: Am Mittwoch wurde bekannt, dass Costa Cordalis (✝75) am Dienstag auf Mallorca im Kreise seiner Familie verstorben ist – das bestätigte sein Sohn Lucas (51). Woran der Sänger genau gestorben ist, ist allerdings bisher noch nicht bekannt. Doch der erfolgreiche Musiker hatte in der vergangenen Zeit immer wieder mit seinem Gesundheitszustand für Aufsehen gesorgt.

Im März wurde bereits bekannt, dass sich Costa in einer Klinik befinden soll. Er hatte damals unter Schwächegefühlen gelitten und wurde wegen Wassereinlagerungen in seinem ganzen Körper behandelt. Doch selbst als er nach einem knappen Monat wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden war, kursierten immer wieder Fotos im Netz, die Fans Anlass zur Sorge gaben. Und nur wenig später soll der 75-Jährige wieder einen Rückfall erlitten haben. Zu dem Zeitpunkt machte auch seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) klar, dass Costa zu kämpfen habe.

Doch auch schon 2017 hatte Costa gesundheitliche Beschwerden: Durch einen Sturz zog sich der "Anita"-Interpret einen zweifachen Knöchelbruch am rechten Bein zu und musste operiert werden. Und kurz nach seiner Behandlung wurde er durch Fieberschübe so sehr geplagt, dass er sich erneut in ärztliche Behandlung geben musste.

