Große Trauer im Hause Cordalis-Katzenberger: Familienoberhaupt Costa Cordalis (✝75) ist am Dienstagnachmittag in seiner Wahlheimat Mallorca im Alter von 75 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Sohn Lucas Cordalis (51) in einem Statement. Der TV-Clan ist am Boden zerstört. Neben seiner Frau Ingrid und den drei gemeinsamen Kindern hinterlässt der Schlagerstar auch seine Enkeltochter Sophia (3). Und die Kleine war sein ein und alles – wie er vor einiger Zeit noch im Gespräch mit Promiflash verriet.

"Ich bin der glücklichste Opa der Welt. Lucas und Daniela sind ein Glücksfall, dass sie so etwas auf die Welt bringen konnten", verriet Costa im Promiflash-Interview auf der Wiesn. Tatsächlich war der "Anita"-Interpret der größte Held in dem Leben der Nachwuchs-Katze. Immer wieder sah man die beiden bei süßen Opa-Enkelin-Aktivitäten auf den sozialen Kanälen von Mama Daniela Katzenberger (32).

Costa war durch und durch ein Familienmensch. Er war mit seiner Ingrid fast 50 Jahre verheiratet und verriet über das Geheimnis ihrer Liebe: "Familie ist heilig, wenn man das begriffen hat, dann setzt man das im Alltag um. Ich bin ein sehr ruhiger Typ, ich würde niemals schreien oder schimpfen zuhause. Das ist ein Punkt für eine gute Ehe, sich nicht wegen Lappalien verkrachen."

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Costa Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Familie Cordalis auf Mallorca

