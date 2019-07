Costa Cordalis (✝75) war Großvater mit Leib und Seele! Am vergangenen Mittwoch bestätigte sein Sohn Lucas (51) den Tod des Schlagerstars – er war in seiner Wahlheimat Mallorca im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Neben der Musik gab es im Leben des 75-Jährige eine weitere, große Leidenschaft: In seiner Rolle als sechsfacher Opa ging Costa total auf. In einem Promiflash-Interview von 2014 schwärmte er in den höchsten Tönen von seinen – damals noch fünf – Enkelkindern.

"Ich bin der glücklichste Opa der Welt", freute sich Costa, als Promiflash ihn vor rund fünf Jahren in Hamburg traf. Damals war Sophia (3), die Tochter von Lucas und dessen Frau Daniela Katzenberger (32) noch nicht geboren. Doch Costas Töchter Kiki und Eva hatten ihm bereits fünf wundervolle Enkelinnen geschenkt. Mit süßen Gesangseinlagen brachten die Kleinen den "Anita"-Interpreten immer wieder zum Strahlen. "Es gibt nichts Schöneres als das. Wenn die kleinen Würmchen mit drei Jahren deine Lieder singen", sagte er.

Im August 2015 wurde Costa mit der Geburt von Sophia zum sechsten Mal Opa. Sein großer Wunsch war es, dass die mittlerweile Dreijährige noch ein kleines Brüderchen und er damit einen weiteren Enkelsohn bekommt, verriet Costas Schwiegertochter Daniela in einem früheren Promiflash-Interview. Besonders toll hätte er es gefunden, wenn dieser Junge dann nach ihm benannt worden wäre. Dies sei in Griechenland vollkommen normal.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis' Enkelinnen

Mischke, Andre/ ActionPress Costa Cordalis 2017 in Hamburg

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia

