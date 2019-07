Nachschlag für alle Fans dieses Traum-Duos! Seit dem Mega-Erfolg von "A Star is Born" kann die Welt nicht genug von Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44) bekommen. Die Chemie zwischen der Sängerin und dem Schauspieler war in dem Film sogar so stark, dass manche vermuteten, Bradley habe sich wegen der "Million Reasons"-Interpretin von seiner Freundin Irina Shayk (33) getrennt. Jetzt sollen der 44-Jährige und Lady Gaga wieder gemeinsam vor der Kamera stehen – und das ausgerechnet als Liebespaar!

Im neuen "Guardians of the Galaxy"-Film könnten die zwei Hollywood-Stars schon bald wieder – rein beruflich – turteln. Der dritte Teil der Superheldenreihe soll bereits im Jahr 2021 in die Kinos kommen. Darin könnte Lady Gaga die Angebetete von Bradleys Rolle, dem Waschbär Rocket, verkörpern, wie Daily Mail berichtet. Die 33-Jährige soll den Otter Lylla vom Planeten Halfworld sprechen – wobei es sich natürlich um eine Zeichentrickfigur handelt.

Was für ein tolles Paar Bradley und Lady Gaga abgeben, haben wohl spätestens seit der gemeinsamen Performance bei den Oscars 2019 alle mitbekommen. Die Filmkollegen sangen ihren Hit "Shallow", der an demselben Abend einen Academy Award gewann, schmiegten sich dabei innig aneinander und tauschten verliebte Blicke aus!

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga im Februar 2019

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper in Venedig

