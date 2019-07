Das Drama nimmt einfach kein Ende! Teen Mom-Star Jenelle Evans (27) und ihr Mann David Eason stecken gerade mitten in einem Sorgerechtsstreit mit Jenelles Mutter Barbara. Den beiden wurden bereits vor einigen Wochen ihre Kinder weggenommen, nachdem David den Familienhund kaltblütig erschossen hatte. Mittlerweile leben Töchterchen Ensley und und Jenelles ältester Sohn Jace (9) bei Oma Barbara, die jetzt die jüngste Tochter der beiden in ein Zimmer eingesperrt haben soll.

Die Großmutter soll die kleine Ensley in einen Raum gebracht und abgesperrt haben, um in Ruhe duschen zu können. Doch dann hatte sie offenbar Probleme, die Tür zu dem Zimmer wieder zu öffnen. Als David von dem 9-jährigen Jace erfuhr, was passiert war, soll er sofort die Polizei gerufen haben. Bei dem Notruf verlangte er, dass das Jugendamt sich einschaltet, wie TMZ berichtet. Ihm wurde daraufhin gesagt, dass er das Amt selbst kontaktieren müsse. Ob der 31-Jährige das tatsächlich tat, ist allerdings unklar. Letzten Endes konnte die Schwiegermutter des “Teen Mom”-Stars die Zweijährige selbst aus dem Zimmer befreien.

Erst vor wenigen Tagen hatte Jenelle ihre Mutter aus Angst um ihre Kids bei der Polizei gemeldet und einen Check der Zustände in deren Haushalt gefordert. Das TV-Gesicht hatte angegeben, bei Telefonaten mit Barbara immer wieder Schreien im Hintergrund gehört zu haben.

ZUMAPRESS.com / MEGA David Eason und Jenelle Evans 2017

Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern Ensley, Jace und Kaiser

Anzeige

ActionPress Jenelle Evans, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de